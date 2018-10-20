Бій Олександра Усика і Тоні Белью покажуть в кінотеатрах

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, український боксер-кримчанин Олександр Усик запросив уболівальників подивитися його бій проти британського боксера Тоні Белью в кінотеатрах 10 листопада.

«Запрошую вас 10 листопада в кінотеатри країни на трансляцію мого бою проти Тоні Белью. Тільки в кінотеатрі ви зможете відчути повний ефект присутності на рингу. На кону всі мої пояси, це надто багато, щоб пропустити цю подію», – звернувся Усик на своїй сторінці у Facebook.

Бій Олександра Усика і Тоні Белью запланований 10 листопада у Манчестері. Усик захищатиме свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF.

Тоні Белью на профі-рингу провів 33 бої – 30 перемог (20 нокаутом), 2 поразки і 1 нічия.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма. У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12-ти раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

За підсумками поєдинку українець зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO і WBC, долучив до них пояси WBA Super і IBF (ними володів Гассієв) і пояс журналу The Ring, який зазвичай вручають переможцям на поєдинку двох найсильніших бійців у ваговій категорії. Крім того, Усик завоював Кубок Мохаммеда Алі.