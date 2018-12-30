10 історичних перемог українських спортсменів у 2018 році

Вони здобували перемоги, підіймалися на п'єдестал, співали гімн України та тримали в руках синьо-жовтий прапор. Українські спортсмени в 2018 році не лише виборювали нагороди вищого гатунку, гучні титули, але й майже щомісяця переписували наново історію світового спорту. Це і чемпіонство Василя Ломаченка (рекордсмен за швидкістю завоювання титулів чемпіона у трьох вагових категоріях), і перший український чемпіон світу у напівважкій вазі – Олександр Гвоздик, і вихід збірної України з першого місця у «Лізі нації», і перші ліцензії «синьо-жовтих» на Олімпіаду в Токіо завдяки Олені Костевич та Павлу Коростильову (перемога на чемпіонаті світу з кульової стрільби), і лідируючі позиції на Кубках світу з підводного спорту збірної України чи з фехтування Ольги Харлан... Але це не все! Радіо Свобода обрало 10-ку історичних спортивних перемог 2018 року.

Олександр Абраменко (фристайл) На Олімпіаді в Пхьончхані Україна не здобула очікуваних нагород у біатлоні, проте ситуацію врятував золотий стрибок у лижній акробатиці Олександра Абраменка. У суперфіналі українець вирішив ризикнути та виконав стрибок, який досі ніколи не демонстрував на змаганнях – Back Full-Full-Duoble Full (потрійне сальто, подвійний пірует у третьому сальто) і виступ оцінили у 128,51 бали. Абраменко – олімпійський чемпіон. Це перше «золото» у фристайлі для України; третя золота медаль взагалі за історію зимових Ігор для «синьо-жовтих», та перше олімпійське чемпіонство серед чоловіків в історії спорту незалежної держави. Читайте також: Олександр Абраменко: 5 фактів про золотого «фристайліста»

Збірна України на Паралімпіаді у Пхьончхані 22 нагороди привезли з головних Ігор чотириріччя українські паралімпійці. За кількістю золотих нагород Україна повторила свій найкращий результат (виступ у Турині-2006) – 7 медалей, крім того «синьо-жовті» здобули ще 7 срібних та 8 бронзових нагород. ​Головною мультимедалісткою збірної стала Оксана Шишкова, яка виступає серед спортсменок з вадами зору. Українка здобула шість нагород: «срібло» у біатлоні на дистанції 6 та 12,5 кілометрів та «золото» на дистанції 10 кілометрів, а також «срібло» в лижних гонках на 15 кілометрів, «бронзу» у спринті та «золото» в естафеті. Серед всіх мультимедалістів Паралімпійських ігор Шишкова посіла восьме місце.

​ Лариса Соловйова (пауерліфтинг) На світовій першості з пауерліфтингу у ваговій категорії до 63 кілограмів Лариса Соловйова встановила черговий рекорд – у сумі триборства вона потягнула 643 кілограми. Вона – чинна чемпіонка Всесвітніх ігор (аналог Олімпіади, але з неолімпійських видів). Перша в історії спортсменка, яка чотири рази поспіль вигравала на цих змаганнях (2005, 2009, 2013, 2017), тобто вже 13 років Соловйова – найсильніша у світі у ваговій категорії до 63 кілограмів.

​Олександр Усик (бокс) Перший сезон Всесвітньої боксерської суперсерії завершився для України абсолютним чемпіонством Олександра Усика. У фінальному поєдинку українець переміг росіянина Мурата Гассієва одноголосним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109. Після цієї перемоги Усик зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси Гассієва WBA Super й IBF, крім того, здобув пояс журналу TheRing і отримав Кубок Мохаммеда Алі. Таким чином Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном cвіту в історії України та першим європейським боксером, хто зібрав усі пояси. Читайте також: Перший український, європейський та найшвидший: чим запам'яталася перемога Усика в Росії?

​Єлизавета Яхно (синхронне плавання) Єлизавету Яхно було визнано кращою синхроністкою 2018 року. Харківська спортсменка на чемпіонаті Європи виборола сім нагород: «золото» в командній комбінації, п'ять срібних медалей (довільна та технічна програми серед команд, обидва види в дуеті з Савчук та технічна програма в сольному виконанні), «бронза» у довільній сольній програмі. У міжнародній федерації з синхронного плавання сезон українки називаються фантастичним, а українські колеги вважають, що це хороша заявка на Олімпійські ігри в Токіо-2020. Тепер у свої 20 років Яхно – трикратна призерка Європейських ігор, чотирикратна призерка чемпіонату світу і семикратна призерка чемпіонату Європи.

Катерина Чорній (фехтування) На ІІІ літніх Юнацьких олімпійських іграх збірна України здобула 23 нагороди: 7 золотих, по 8 срібних та бронзових. Дві нагороди вищого гатунку здобула Катерина Чорній і стала першою українкою у фехтуванні, хто за 12 років проведення Юнацьких Олімпійських ігор піднявся на п'єдестал пошани. Спочатку Чорній у нервовому фіналі вирвала перемогу в чемпіонки світу серед кадетів Се Кєйлінь Сінь Янь із Гонконгу з рахунком 11:9, а після цього стала першою у складі команди «Європа 1». Читайте також: 3 герої Юнацьких олімпійських ігор: шлях до «золота».

Наталія Прищепа (легка атлетика) Українська легкоатлетка Наталія Прищепа у серпні виборола «золото» на дистанції 800 метрів на континентальній першості. І стала першою спортсменкою, яка захистила титул чемпіонки Європи на цій дистанції. Похизуватися двома медалями вищого гатунку може ще спортсменка з Югославії Вєрі Ніколіч (1966, 1971), але здобула вона їх з «перервою» – у 1969-му прибігла третьою. Також на європейській першості Наталія Прищепа вразила легкоатлетичний світ ще й своїм вчинком – допомогла бельгійській спортсменці Рені Айкенс, яка впала під час кваліфікаційного забігу недалеко від фінішу, піднятися та перетнути фінішну лінію. Тож українці вручили спеціальну нагороду Європейської легкоатлетичної асоціації «За чесну гру» (Fair Play Award).

Дар'я Білодід (дзюдо) У фінальній зустрічі (вагова категорія до 48 кілограмів) на світовій першості Дар'я Білодід перемогла чинну на той час чемпіонку Фуну Тонакі з Японії іппоном, тобто поклавши на лопатки. Тож українка у віці 17 років 11 місяців стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Попередній рекорд належав японці Рійоко Тамурі – 18 років 1 місяць. Крім того, Білодід здобула першу золоту нагороду світової першості в історії українського жіночого дзюдо та другу загалом, до цього часу в активі «синьо-жовтих» була перемога Георгія Зантарая у 2009 році. Також у 2018 році Білодід виграла і молодіжний чемпіонат світу. Як то кажуть, два «золота» з двох. За результатам року Міжнародна федерація дзюдо визнала Дар’ю Білодід найкращою у ваговій категорії до 49 кілограмів.

Михайло Романчук (плавання) Уперше за 6 років Україна здобула перемогу на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді (басейн – 25 метрів). Михайло Романчук подолав дистанцію 1500 метрів за 14.09,14 - і це рекорд цьогорічної світової першості. Крім того, завдяки двадцятидворічному рівнянину на чемпіонаті Європи двічі лунав гімн України. Михайло Романчук показав перший результат на дистанціях 400 та 800 метрів і другим – на 1500 метрів. Читайте також: Найкращі у воді: українці переписали спортивну історію