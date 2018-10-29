Еліна Світоліна: все, що треба знати про найбільший успіх українського тенісу

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка здобула перемогу у підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA), що завершився у Сингапурі. У фіналі українська тенісистка не залишила шансів американці Слоан Стівенс. Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Це перший успіх української тенісистки на такому рівні: до цього часу вона не перемагала на турнірах Grand Slam. Радіо Свобода зібрало цікаві факти з біографії Еліни Світоліної.

Факт 1. Рекорд українського тенісу

Виграш Світоліної у підсумковому турнірі WTA став рекордом для України. До цього часу найкращий результат був у Андрія Медведєва, який у 1993 році дійшов до півфіналу підсумкового турніру ATP, де програв Піту Сампрасу.

Факт 2. Наймолодша чемпіонка

24-річна українка стала наймолодшою чемпіонкою турнуру за останні 7 років. У 2011 році цей титул здобула Петра Квітова з Чехії, якій був 21 рік.

Факт 3. Усіх перемогла

На турнірі Світоліна виграла всі 5 матчів. Такий результат востаннє показала у 2013 році Серена Вільямс. Цікаво, що на шляху до титулу Еліна переграла п’ятьох спортсменок з першої десятки. Це Петра Квітова, Кароліна Плішкова, Каролін Возняцкі, Кікі Бертенс та Слоан Стівенс.

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​Факт 4. У теніс привів брат

Народилася Еліна Світоліна в спортивній родині. Батько займався боротьбою, а мама – веслуванням. Брат Юліан прийшов у теніс у 9 років, проте для хлопців такий вік уже вважається пізнім у професійному спорті. Чотирирічна Еліна пішла на заняття разом із братом, незважаючи на те, що ракетка була більша за дівчинку. За словами батька, Михайла Світоліна, донька спочатку бавилася тенісними м’ячиками, ракетками, а згодом повторювала вправи за братом.

Факт 5. У дитинстві займалася не лише спортом

У дитинстві Світоліна займалася у школі акторської майстерності. За словами її менеджера, Всеволода Кевлича, це допомагає їй бути не такою довірливою. «Важливо прожити невдачу, зробити висновки і перейти до наступних успіхів», – казав Кевлич.

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​Факт 6. Програла на Юнацьких Олімпійських іграх

Еліна Світоліна потрапила до дебютного складу збірної України, який виступав на Юнацьких олімпійських іграх у 2010 році. Проте тенісистка не змогла поборотися за нагороди. В одиничних виступах Світоліна не пройшла кваліфікацію, поступившись російській тенісистці Дарії Гавриловій. Ця ж спортсменка зупинила український дует Світоліна-Ковалець уже у чвертьфіналах у парних виступах.

Факт 7. На дорослій Олімпіаді подолала першу ракетку світу

На Олімпіаді в Ріо за вихід до чвертьфіналу боролася з лідеркою світового рейтингу Сереною Вільямс. Світоліна обіграла більш досвідчену спортсменку у двох сетах із рахунком 6:4 та 6:3.

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Факт 8. Любить готувати та смачно поїсти

Українка в інтерв’ю часто розповідає про свій раціон харчування. Свій день Світоліна розпочинає з каші, яєчні та йогурту, кави не вживає. А серед улюблених страв – борщ, який приготує мама. До речі, сама Світоліна також любить і вміє готувати. Своєю коронною стравою називає кіноа з вареними овочами. Крім того, Еліна Світоліна в інстаграмі зізналася: «Єдиний спосіб завоювати моє кохання – це відвести мене в український ресторан».

Факт 9. Талісман – маленька іграшка

Іграшку-собаку Світоліна возить на всі змагання вже з трьох років. Каже, що вірний талісман не пропустив жодного турніру. Крім того, в Еліни є ще кулон із державним гербом України, який виготовляли спеціально для збірної з тенісу.

Факт 10. Без вечірньої сукні нікуди

У валізу зі спортивною формою Світоліна завжди складає пару вечірніх суконь. Серед них і ті, що змоделювала мама. Таким чином, тенісистка дякує своїй мамі за все, що та для неї зробила.

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​Факт 11. Відмовилася від участі в турнірі у Москві

Світоліна не поїхала до Росії, де 23–29 липня 2018 року проходив турнір WTA Moscow River Cup. Його призовий фонд був 750 тисяч доларів. Крім того, спортсменка також відмовляється давати інтерв’ю російським журналістам.

Факт 12. Не проміняла синьо-жовтого прапора

Світоліна розповідала, що з дитинства вона отримувала пропозиції грати за інші країни з великими фінансовими сумами. Зараз такі пропозиції також надходять, проте вона відмовляє. «Я завжди пишаюся тим, що граю за Україну», – казала Еліна Світоліна в інтерв’ю Радіо Свобода у липні 2017 року.

Факт 13. Четверта ракетка світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна в оприлюдненому 29 жовтня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) піднялася на три позиції і стала четвертою ракеткою світу.

Очолює рейтинг, як і раніше, румунка Сімона Халеп, на другому місці розташувалася німкеня Анґеліка Кербер, на третьому – данка Каролін Возняцкі.

Цікаво, що Світоліна має тенденцію щосезону покращувати своє місце у рейтингу. Так, за 8 років вона піднялася з 498-го на 4-е місце.