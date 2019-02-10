Футбол: Зінченко взяв участь у двох голах «Манчестер Сіті» у матчі проти «Челсі»

Український футболіст Олександр Зінченко взяв участь у двох голах «Манчестер Сіті» у матчі 26 туру чемпіонату Англії проти лондонського «Челсі».

На 13 хвилині українець протягнув м’яч на чужій половині поля і залишив його Серхіо Агуеро. Той забив ударом з-за меж штрафного майданчика у верхній кут.

На 80 хвилині Зінченко з флангу зробив простріл на Рахіма Стерлінга, який забив у напівпусті ворота.

Матч закінчився з рахунком 6:0 на користь «Манчестер Сіті», який вийшов на першу позицію у чемпіонаті.

У цьому сезоні Зінченко зіграв у чотирьох матчах чемпіонату Англії й відзначився трьома гольовими передачами.