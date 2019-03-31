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31 Березень 2019, Київ 08:55
Новини | Суспільство

Бокс: Олександр Гвоздик захистив титул чемпіона світу за версією WBC

Олександр Гвоздик

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31-річний українець Олександр Гвоздик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBC у напівважкій вазі. Технічним нокаутом у п’ятому раунді харків’янин переміг представника Франції Дуду Енгумбу.

Поєдинок відбувся в американській Філадельфії.

Олександр Гвоздик
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Для Гвоздика це був перший захист титулу, здобутого в грудні 2018 року. Тоді українець нокаутував канадця Адоніса Стівенсона. Тепер на професійному рингу Олександр Гвоздик має 17 перемог, жодного разу він не йшов після бою переможеним.

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