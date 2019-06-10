Якщо визначення «негр» ображає персонально Жана Беленюка, готовий вибачитися – Чепурний

Власний кореспондент парламентського видання «Голос України» у Чернігівській області Василь Чепурний заявив про готовність вибачитися перед спортсменом Жаном Беленюком за слова про «негра», які він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи намір Беленюка балотуватися до Верховної Ради у списку президентської партії «Слуга народу». Про це Чепурний заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Щоб не кидати тінь на газету, я його (допис – ред.) видалив. Якщо це визначення – «негр», ображає персонально Жана Беленюка, я готовий перед ним вибачитися. У цьому не бачу проблеми. Так само, як я не бачу жодної образи, якщо б мене називали українцем. Так що це образа? Або білим», – сказав Василь Чепурний.

Він також відреагував на повідомлення редакції «Голосу України», яка заявила, що «розглядає питання доцільності перебування Чепурного на займаній посаді».

«Це право роботодавця, вирішувати, хто в нього працює, чисто юридично, я ставлюся до цього нормально», – сказав Чепурний.

Він додав, що його допис був написаний на приватному акаунті і до «Голосу України» жодного стосунку не має.

«Расизм у тому, що я назвав Жана Беленюка, 10-й номер списку партії «Слуга народу», негром. Так, а що в цьому образливого? Це слово не криміналізованим, є в літературі, воно не заборонене. В чому проблема? Що Зеленський – єврей, так це теж всі знають. Те, що я виступаю за те, щоб в Україні була українська влада – якщо це кримінал, тоді так – треба відповідать?», – додав він.

9 червня кореспондент парламентської газети «Голос України» в Чернігівській області Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook назвав «негром» Жана Беленюка, українського спортсмена з греко-римської боротьби, який вирішив балотуватися до Верховної Ради від партії «Слуга народу».

Сам Беленюк на такі висловлювання відреагував словами: «Деяким добродіям, особливо, котрі називають себе журналістами, потрібно потроху вилізати з печер, а то засиділися, а на дворі 21 століття».

Крім того, у дописі Чепурного використовувалися такі означення як «зек», «єврей-клоун». Пізніше зі сторінки журналіста у соцмережі цей допис був видалений.

У «Голосі України» попросили вибачення через висловлювання Чепурного і заявили, що позиція останнього «не має нічого спільного з редакційною політикою «Голосу України».