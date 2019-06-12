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12 Червень 2019, Київ 18:10
Новини | Політика

«Слуга народу» виключила зі свого виборчого списку трьох кандидатів

З'їзд партії «Слуга народу» у ботанічному саду в Києві, 9 червня 2019 рік

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Партія «Слуга народу» виключила зі свого списку на вибори в Раду трьох кандидатів.

Мова йде про Дмитра Співака (№33), Ірину Панченко (№73) та Вадима Гутцайта (№81).

У партії наголосили, що так звані «постпраймеріз», на яких мають переглядати виборчий список, ще не почалися. Водночас 10 червня партія повідомляла про старт цих «постпраймеріз».

9 червня партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» представила сто перших людей із виборчого списку партії.

/**/ /**/ /**/ З'їзд партії «Слуга народу» у ботанічному саду у Києві, 9 червня 2019 року
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До першої десятки потрапили Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу», Руслан Стефанчук, радник та представник Зеленського у Верховній Раді, Ірина Венедіктова, радниця штабу Зеленського з юридичних питань, Давід Арахамія, волонтер, Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики, Михайло Федоров, керівник digital-напряму «Слуги народу», Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії, Анастасія Красносільска, експертка з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко, директор каналу «1+1» та Жан Беленюк, чемпіон світу з грекоримської боротьби.

Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.

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