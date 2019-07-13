Керівник штабу «Слуги народу» Корнієнко: розмова про кандидатів, люстрацію і Зеленського

Він розповідає про агітаційну боротьбу, каже, що «політичні аферисти розгулялися», тому як начальник штабу третину свого часу займається «клонами». Він проти того, «щоб представники старих еліт поверталися у владу, навіть якщо вони супер-пупер» і вважає, що загальному принципу у випадку ухвалення рішення щодо люстрації доведеться підкоритися й членам їхньої команди Абромавичусу, Данилюку, Пристайку, адже, коли рубають ліс, то друзки летять. А ще говорить про те, коли очікується перше засідання новообраного парламенту, і про те, чи давав психотерапевтичні поради президенту Зеленському перед телефонною розмовою з Путіним. Він – керівник передвиборчого штабу, номер 7 у списку «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.