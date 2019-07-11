Сила регіонів: скільки депутатів може відправити у Раду кожна область (інфографіка)

Кількість має значення. Часто вона впливає на перебіг виборів. Після окупації окремих частин Донецької і Луганської областей та Криму електоральна мапа України суттєво змінилася. Тепер політичні сили, які використовують проросійську риторику й спираються на жителів Півдня й Сходу країни, вже не можуть бути абсолютними лідерами виборчих кампаній. Про вплив кожної української області на майбутні парламентські вибори розповідаємо далі.



Радіо Свобода порахувало кількість депутатів, яких може обрати до Верховної Ради кожна область. Ця кількість потенційна, адже вирахувана за умови, що на виборчі дільниці мають прийти всі зареєстровані виборці у кожній області. Розрахунки зроблені включно із мажоритарними округами. У 26 округах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, вибори не відбудуться. Загалом до Ради потрапить 424 депутати.

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На вибори найбільше впливають:

Дніпропетровська область (36 депутатів)

Харківська область (30 депутатів)

місто Київ (28 депутатів)

Львівська область (27 депутатів)

Одеська область (24 депутати)

Донецька область (23 депутати)

Київська область (20 депутатів)

Попри те, що центрально-східні області досі мають електоральну перевагу, західна частина країни теж має суттєвий потенціал.

Однак активність під час виборів у кожній області різна. На основі явки на парламентських виборах-2014 ми спроектували потенційні можливості кожного регіону.

Суттєвої різниці із попередніми підрахунками немає. Однак різниця у деяких областях помітна. Так, захід України зазвичай вирізняється високою явкою й, відповідно, має вищі шанси відправити до Ради більше депутатів, ніж Схід. Проте реальна ситуація на майбутніх виборах може бути іншою.

У жовтні 2014 року бойові дії на Донбасі були в активній фазі. Тоді явка у Донецькій області була ‒ 32,40%, у Луганській ‒ 32,87% ‒ найнижчі показники по всій Україні. Багато місцевих жителів фізично не змогли проголосувати. Однак вже на президентських виборах активність виборців на Донбасі майже зрівнялася із загальноукраїнською (57,21% й 56,33 відповідно), а їхні результати вказували на те, що політичні вподобання жителів не надто змінилися з 2014 року. Там у першому турі виборів глави держави переміг проросійський політик Юрій Бойко. Натомість активність виборців Заходу України на цих виборах впала.



Враховучи явку на парламентських виборах 2014 року найбільші можливості мають:

Дніпропетровська область (36 депутатів)

Львівська область (32 депутати)

місто Київ (30 депутатів)

Харківська область (28 депутатів)

Одеська область (21 депутат)

Київська область (20 депутатів)

Донецька область (19 депутатів)

Наступні позачергові парламентські вибори пройдуть 21 липня. Вони відбудуться за змішаною системою. Тобто 50% депутатів обиратимуть до Верховної Ради за закритими партійними списками, інших 50% ‒ за «мажоритаркою».