Вибори в Раду: хроніка ключових подій

​Розібратися у вирі передвиборчого процесу досить складно. Тому ось основні дати, які допоможуть вам у цьому.

20 травня президент України Володимир Зеленський на інавгурації оголосив про розпуск Ради.

21 травня він підписав указ про це і призначив вибори на 21 липня.

Деякі політики назвали рішення неконституційним та 24 травня подали його на розгляд Конституційного суду.

20 червня Конституційний суд вирішив: позачерговим виборам 21 липня – бути.

До 25 червня ЦВК зареєструвала всіх кандидатів. Депутатами захотіли бути близько шести тисяч людей (5 тисяч 845). До речі, 77% із них – чоловіки. Середній вік кандидатів – 42 роки.

​26 червня ЦВК затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня.

А також визначила номери партій у бюлетені. Так, під номером 2 в бюлетені іде партія «Сила і честь». Під номером 3 – партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 6 – партія «Опозиційна платформа – За життя». 10 – партія «Європейська солідарність». 12 – партія «Громадянська позиція». 14 – партія «Слуга народу». 18 – партія «Голос».

У мажоритарних округах кандидати розташовані просто за алфавітом.



Того ж дня, 26 червня, кандидати отримали право проводити виборчу агітацію в ЗМІ. Хоч по факту, говорять юристи, більшість із них почали робити це набагато раніше.

До 3 липня окружні комісії приймали подання на членів дільничних комісій.

До 5 липня включно ЦВК мав утворити дільничні виборчі комісії.

​До 8 липня включно партії та кандидати можуть вийти з виборчих перегонів. ЦВК має скасувати реєстрацію таких людей до 10 липня включно.

До 10 липня включно виборці мають знайти у поштових скриньках іменні запрошення на вибори.

До 15 липня включно виборці можуть змінити місце голосування. Для цього потрібні лише заява та паспорт.

Однак людина, яка голосуватиме не за місцем реєстрації, отримає лише один бюлетень – за партійними списками, і не зможе обирати депутата-мажоритарника.

18 липня – останній день, коли соціологічні компанії можуть оприлюднювати результати опитувань і рейтинги партій та кандидатів.

19 липня (це п’ятниця) – останній день виборчої агітації.

​20 липня ‒ за день до голосування ‒ «День тиші». Будь-яка агітація забороняється.

21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратись на своє перше засідання.

Перед відкриттям першої сесії новообрані депутати складають присягу. До цього моменту діють повноваження попереднього складу парламенту.