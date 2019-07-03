Україна не зобов’язана запрошувати спостерігачів ПАРЄ – речниця МЗС

У Раді Європи є тільки два органи, рішення яких є обов’язковими до виконання – Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини, тоді як ПАРЄ є дорадчим органом. Про це агенції «Інтерфакс-Україна» заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи заяву президента ПАРЄ про те, що Україна як член Ради Європи «зобов’язана запрошувати» асамблею спостерігати за виборами.

«Асамблея в своїх правилах процедури зазначила, що спостерігати за виборами є правом Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов’язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за президентськими виборами», – пояснила Зеленко.

Вона додала, що ПАРЄ варто було б провести консультації з українськими парламентаріями щодо рішення відкликати запрошення на спостереження за виборами в Україні.

2 липня голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що відкликав своє запрошення для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи на дострокові парламентські вибори в Україні, призначені на 21 липня.

Вже 3 липня делегація парламентаріїв ПАРЄ, які прибули в Україну для оцінки ситуації перед виборами, вирішила достроково залишити країну. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск’є висловила жаль з приводу рішення українського парламенту і додала, що Україна, «як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу асамблеї і має зобов’язання запрошувати асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами».

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини.