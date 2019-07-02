Парубій відкликав запрошення на вибори для спостерігачів ПАРЄ

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що відкликав своє запрошення для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи на дострокові парламентські вибори в Україні, призначені на 21 липня.

«Підписав лист до президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск’є про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах. Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора – Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори будь-яким чином – не припустимий», – написав Парубій у Facebook 2 липня і оприлюднив копію відповідного листа.

Напередодні комітет Верховної Ради із закордонних справ рекомендував голові парламенту Андрію Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні, а також відмовитися від участі в конференції голів парламентів у рамках цієї Асамблеї.

Комітет також постановив призупинити участь української делегації в сесії Парламентської асамблеї Ради Європи до рішення Венеційської комісії щодо повноважень делегатів від російської Державної думи, яких обирали за участю жителів з окупованого Криму.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дала змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Після цього російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини.