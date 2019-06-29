Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не варто пов’язувати повернення Росії у Парламентську асамблею Ради Європи із можливим звільненням Москвою у відповідь українських бранців.

«Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду «логічних» виправдань. Тим більше, всі чули, що казав російський президент в японській Осаці», – написав Клімкін на сторінці у Facebook.

Він заявив, що нині тривають розмови про «спільну відповідальність» Європи і Росії за долю України як їхнього спільного сусіда.

«Вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідством Росії та Європи, спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати», – додав Клімкін.

Президент Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі із президентом США Дональдом Трампом в японській Осаці заявив, що ситуація навколо українських полонених моряків була однією з пріоритетних тем, але «рішення поки немає».

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій.