Путін прокоментував розмову з Трампом щодо українських моряків: рішення поки немає

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація навколо українських полонених моряків була однією з пріоритетних тем розмови з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G-20 у Японії, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС.

«Ця тема порушувалась. Вже не пам’ятаю, під час обіду чи під час нашої зустрічі, але, принаймні, президент США зробив цю тему однією з пріоритетних під час нашого спілкування на «двадцятці»», – сказав він.

Попри це, за словами Путіна, «рішення поки немає, триває судовий процес, треба дочекатись результатів, а тоді вирішувати».

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначав, що можливість поговорити про полонених і незаконно ув’язнених українців у Росії була однією із ключових причин для зустрічі глав двох держав.

26 червня стало відомо, що Росія подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну». В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

У відповідь російське МЗС заявило, що Україна спекулює на долі моряків.

Це прокоментував спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер, назвавши пропозицію Росії «пасткою» та «образою правосуддя».

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії раніше вже заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.