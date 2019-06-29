Волкер: пропозиція Росії щодо полонених моряків – пастка і образа правосуддю

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер прокоментував пропозицію Росії до України долучитись до процесу над полоненими українськими моряками.

«Росія не запропонувала звільнити українських моряків. Ця «пропозиція» була образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання, а також образою ООН та суверенітету України. Це була пастка», – написав він у Twitter, долучивши статтю видання polygraph.info зі своїм коментарем на цю тему.

26 червня стало відомо, що Росія подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну». В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

У відповідь російське МЗС заявило, що Україна спекулює на долі моряків.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії раніше вже заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.