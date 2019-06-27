МЗС не мало погоджувати з президентом ноту-відповідь Росії щодо моряків – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у Міністерства закордонних справ України були повноваження без узгодження із президентом скеровувати відповідь на ноту Росії щодо суду над українськими військовополоненими моряками.

«Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи по міжнародному трибуналу… Додаткового погодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і щодо міжнародного трибуналу, і щодо інших судів, нам не потрібне. І це наша позиція», – сказав Клімкін у коментарі виданню «Українська правда».

Клімкін заявив, що українська нота фіксує тільки міжнародно-правову позицію України, яка не містить «ніяких політичних моментів».

Раніше сьогодні президент України Зеленський заявив, що міністр закордонних справ Павло Клімкін не говорив із ним про відповідь на ноту Росії щодо утримуваних Кремлем українських моряків. Зеленський звинуватив Клімкіна у тому, що той «не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України».

26 червня Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті після відправленої Україні 25 червня дипломатичної ноти щодо звільнення захоплених торік українських моряків заявило, що вважає реакцію Києва на цей текст спекулюванням на долі моряків.

26 червня стало відомо, що Росія таки подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну». В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії раніше вже заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.