МЗС Росії вважає реакцію України на ноту Москви «спекулюванням долею моряків»

Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті після відправленої Україні 25 червня дипломатичної ноти щодо звільнення захоплених торік українських моряків заявило, що вважає реакцію Києва на цей текст спекулюванням на долі моряків.

«На жаль, реакція української сторони на російську ноту ще раз підтверджує, що її цікавить не стільки доля моряків, скільки збереження можливості нею спекулювати. Очевидно, що в цьому і полягала головна мета організованої в листопаді 2018 року попереднім українським керівництвом провокації, яка критикується, в тому числі, представниками нинішньої київської влади», – йдеться в повідомленні.

У російському МЗС підтвердили, що у зв’язку з вимогою подати не пізніше 25 червня початкову інформацію щодо виконання запропонованих Трибуналом ООН з морського права тимчасових заходів зі звільнення моряків і кораблів, надіслали відповідні ноти МЗС Росії в Трибунал і Посольство України в Москві.

«У нотах підтверджена позиція Російської Федерації про те, що процедури врегулювання суперечок, передбачені Конвенцією ООН з морського права, не застосовуються до цієї ситуації. Трибунал, серед іншого, зафіксував, що він не визначає вирішення питання про юрисдикцію в рамках подальшого розгляду, і російська сторона має намір продовжити оскаржувати її наявність», – вказали у російському МЗС.

Раніше сьогодні стало відомо, що Росія таки подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну». В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії раніше вже заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.