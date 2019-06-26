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26 Червень 2019, Київ 19:33
Новини | Політика

Москва таки надала звіт трибуналу ООН щодо моряків «за мить до дедлайну» – Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олена Зеркаль

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Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олена Зеркаль​ повідомила, що Росія таки подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.

«Вчора сплив місяць як Міжнародний Трибунал з морського права видав наказ негайно звільнити українських моряків і військові кораблі. За цей місяць пролунало багато гучних заяв з боку РФ щодо їхнього небажання визнавати свій обов’язок відповідно до власних міжнародно правових зобов’язань та звільнити наших моряків та кораблі. Та ось, нарешті, попри всі ці заяви, РФ дисципліновано, хоч і за мить до дедлайну, надіслала звіт про виконання наказу, як вимагалося. На жаль, це єдина гарна новина», – написала Зеркаль на сторінці у Facebook.

Вона додала, що попри чітку вимогу щодо негайного звільнення українців, «РФ продовжує маніпулювати своїм розумінням наказу і далі незаконно утримує наших моряків і військові кораблі».

«Наша відповідь проста – якщо Росія хоче врегулювати ситуацію, то має просто і без додаткових умов чи «гарантій» виконати наказ трибуналу», – додала Зеркаль.

Вона зазначила, що Україна готова «до конструктивної роботи з виконання пунктів наказу та взаємодії в рамках конвенції, а також, у разі потреби, в рамках інших інструментів міжнародного права».

/**/ /**/ /**/ «Весь необхідний обсяг правової допомоги морякам нашими адвокатами надається і буде надаватися в подальшому», – сказав адвокат
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Раніше сьогодні міністр закордонних України Павло Клімкін повідомив, що 25 червня МЗС України отримало ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Самого тексту ноти від Росії в українському МЗС не розмістили, такого тексту немає і на сайті МЗС Росії, як і, власне, звіту Міжнародному трибуналу ООН з морського права про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. 25 червня закінчився місячний термін з моменту ухвалення рішення, після якого Росія зобов’язувалась надати звіт про виконання рішення трибуналу.

У Міністерстві закордонних справ Росії раніше заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

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