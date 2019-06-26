Москва таки надала звіт трибуналу ООН щодо моряків «за мить до дедлайну» – Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олена Зеркаль​ повідомила, що Росія таки подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.

«Вчора сплив місяць як Міжнародний Трибунал з морського права видав наказ негайно звільнити українських моряків і військові кораблі. За цей місяць пролунало багато гучних заяв з боку РФ щодо їхнього небажання визнавати свій обов’язок відповідно до власних міжнародно правових зобов’язань та звільнити наших моряків та кораблі. Та ось, нарешті, попри всі ці заяви, РФ дисципліновано, хоч і за мить до дедлайну, надіслала звіт про виконання наказу, як вимагалося. На жаль, це єдина гарна новина», – написала Зеркаль на сторінці у Facebook.

Вона додала, що попри чітку вимогу щодо негайного звільнення українців, «РФ продовжує маніпулювати своїм розумінням наказу і далі незаконно утримує наших моряків і військові кораблі».

«Наша відповідь проста – якщо Росія хоче врегулювати ситуацію, то має просто і без додаткових умов чи «гарантій» виконати наказ трибуналу», – додала Зеркаль.

Вона зазначила, що Україна готова «до конструктивної роботи з виконання пунктів наказу та взаємодії в рамках конвенції, а також, у разі потреби, в рамках інших інструментів міжнародного права».

Раніше сьогодні міністр закордонних України Павло Клімкін повідомив, що 25 червня МЗС України отримало ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Самого тексту ноти від Росії в українському МЗС не розмістили, такого тексту немає і на сайті МЗС Росії, як і, власне, звіту Міжнародному трибуналу ООН з морського права про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. 25 червня закінчився місячний термін з моменту ухвалення рішення, після якого Росія зобов’язувалась надати звіт про виконання рішення трибуналу.

У Міністерстві закордонних справ Росії раніше заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.