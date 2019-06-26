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26 Червень 2019, Київ 16:36
Новини | Події

Захоплений Росією український моряк Беспальченко одружився в СІЗО «Лефортово»

Український моряк одружився у московському СІЗО

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Захоплений ФСБ Росії українські військові моряки Віктор Беспальченко і його наречена Тетяна в четвер, 26 червня, зареєстрували шлюб. Одруження відбулося в СІЗО «Лефортово» в Москві. Про це в Facebook повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Адвокати нашої команди захисту військовополонених моряків і наші підзахисні моряки вітають Віктора Беспальченко і його наречену Тетяну з одруженням! Реєстрація шлюбу сьогодні відбулася в СІЗО «Лефортово». Бажаємо молодим любові і, звичайно ж, якнайшвидшого проведення медового місяця далеко від тюремних стін і ґрат!» – написав Полозов.

До початку анексії Криму Росією Віктор Беспальченко служив старшим матросом катера «Херсон». У березні 2014 року виявився в числі українських моряків, заблокованих російськими військовими на озері Донузлав.

На кого Путін обміняє українських моряків?
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На кого Путін обміняє українських моряків?

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Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни «Групи двадцяти» (G20) застосувати всі можливі важелі для впливу на Росію для звільнення захоплених українських моряків у зв’язку з невиконанням у Кремлі рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України.

25 червня закінчився місячний термін з моменту ухвалення рішення, Росія була зобов'язана надати звіт про виконання рішення трибуналу до цієї дати.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

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