Захоплений Росією український моряк Беспальченко одружився в СІЗО «Лефортово»

Захоплений ФСБ Росії українські військові моряки Віктор Беспальченко і його наречена Тетяна в четвер, 26 червня, зареєстрували шлюб. Одруження відбулося в СІЗО «Лефортово» в Москві. Про це в Facebook повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Адвокати нашої команди захисту військовополонених моряків і наші підзахисні моряки вітають Віктора Беспальченко і його наречену Тетяну з одруженням! Реєстрація шлюбу сьогодні відбулася в СІЗО «Лефортово». Бажаємо молодим любові і, звичайно ж, якнайшвидшого проведення медового місяця далеко від тюремних стін і ґрат!» – написав Полозов.

До початку анексії Криму Росією Віктор Беспальченко служив старшим матросом катера «Херсон». У березні 2014 року виявився в числі українських моряків, заблокованих російськими військовими на озері Донузлав.

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни «Групи двадцяти» (G20) застосувати всі можливі важелі для впливу на Росію для звільнення захоплених українських моряків у зв’язку з невиконанням у Кремлі рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України.

25 червня закінчився місячний термін з моменту ухвалення рішення, Росія була зобов'язана надати звіт про виконання рішення трибуналу до цієї дати.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.