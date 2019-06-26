Адвокати домагатимуться звільнення українських моряків за допомогою нових механізмів – Полозов

Захист захоплених ФСБ Росії українських моряків тепер має намір домагатися їхнього звільнення за допомогою нових механізмів, повідомив російський адвокат Микола Полозов.

За його словами, таке рішення ухвалили після того, як 25 червня влада Росії не надала звіт Міжнародного трибуналу ООН із морського права про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

«Йдеться, перш за все, про жорстку політичну взаємодію союзників і партнерів України з владою Росії. Порушення норм міжнародного права, в тому числі ІІІ Женевської конвенції, Конвенції ООН із морського права, заперечення імунітету військових судів, поводження з військовополоненими як з обвинуваченими у «побутовій» кримінальній справі – все це не може бути нормальною правовою позицією влади Росії і навряд чи сприятиме нормалізації відносин із зовнішньополітичними партнерами», – написав Полозов у Facebook.

Він зазначив, що адвокати продовжують здійснювати юридичний захист захоплених українських моряків.

«Весь необхідний обсяг правової допомоги морякам нашими адвокатами надається і буде надаватися в подальшому. Ми очікуємо, що в середині липня слідство звернеться до суду з клопотанням про продовження строків тримання під вартою щодо військовополонених моряків, а вже після цього оголосить про завершення слідчих дій і ми перейдемо до стадії ознайомлення з матеріалами справи», – додав Полозов.

Адвокат наголосив, що після невиконання російською владою рішення трибуналу про звільнення українських моряків всі подальші слідчо-судові дії щодо них є незаконними.

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни «Групи двадцяти» (G20) застосувати всі можливі важелі для впливу на Росію для звільнення захоплених українських моряків у зв’язку з невиконанням у Кремлі рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України.

25 червня закінчився місячний термін з моменту ухвалення рішення, Росія була зобов'язана надати звіт про виконання рішення трибуналу до цієї дати.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.