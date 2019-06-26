Росія «відзвітувала» на рішення трибуналу ООН з морського права дипломатичною нотою – Клімкін

Російська Федерація після ненадання звіту Міжнародному трибуналу ООН з морського права про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів, надіслала Україні дипломатичну ноту, повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

«Ну що, отримали російську дипломатичну ноту. Росія таки «відзвітувалася» щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, точніше про своє небажання це рішення виконувати. Все таки навіть злісні порушники міжнародного права не наважуються його повністю ігнорувати. У цій ноті росіяни намагаються змусити нас визнати судове переслідування, яке ведеться проти наших моряків, а опосередковано і окупацію Криму, і навіть вимагають діяти відповідно до кримінально-процесуального законодавства РФ», – заявив Клімкін.

Він додав, що Росія має негайно і безумовно виконати рішення Міжнародного трибуналу – звільнити 24 українських моряків та 3 кораблі.

На сайті українського зовнішньополітичного відомства також повідомляється, що 25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації, у якій міститься «цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства».

Українські дипломати вказують, що вважають цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів.

Самого тексту ноти від Росії дипломати не розмістили, такого тексту немає і на сайті МЗС Росії.

26 червня захист захоплених ФСБ Росії українських моряків заявив, що домагатиметься звільнення українських моряків і кораблів за допомогою нових механізмів.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України.

25 червня закінчився місячний термін з моменту ухвалення рішення, Росія була зобов'язана надати звіт про виконання рішення трибуналу до цієї дати.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.