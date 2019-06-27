Зеленський заявив, що Клімкін не говорив із ним про відповідь на ноту Росії щодо полонених моряків

Президент України Зеленський заявив, що міністр закордонних справ Павло Клімкін не говорив із ним про відповідь на ноту Росії щодо утримуваних Кремлем українських моряків.

«Я зараз кажу про ноту, яку ми отримали від Російської Федерації стосовно повернення наших моряків та про ноту-відповідь, яку надіслала МЗС…Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України», – заявив Володимир Зеленський на брифінгу у Києві.

Зеленський заявив, що такі дії можуть поставити під загрозу поверення українських моряків.

«Я не розумію, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від України як держави, коли це є компетенцією президента. І хочу нагадати, що я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України за Конституцією України. І я хочу, щоб МЗС тепер публічно пояснив свої дії», – сказав Зеленський.

Президент України додав, що МЗС має тепер надіслати ноту батькам моряків, а він особисто «готовий чіплятися за будь-що, аби повернути хлопців додому»​.

«Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас у всех есть дети, верните детей родителям (рос.)», – звернувся Володимир Зеленський.

Водночас міністр закордонних справ Павло Клімкін поки не коментував висловлювань президента на свою адресу.

Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті після відправленої Україні 25 червня дипломатичної ноти щодо звільнення захоплених торік українських моряків заявило, що вважає реакцію Києва на цей текст спекулюванням на долі моряків.

26 червня стало відомо, що Росія таки подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну». В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії раніше вже заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.