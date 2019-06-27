«Не розумію, чому у нас мають бути посередники» – Зеленський про Медведчука 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не спілкувався із кумом російського президента і політиком Віктором Медведчуком і не розуміє, чому в процесі звільнення полонених мають бути посередники.

«Я жодного разу у своєму житті не спілкувався, ні на посаді президента України, ні в принципі у житті, з паном Медведчуком. Це правда…Я не розумію, чому у нас мають бути посередники. Він знає моє ставлення до цього питання», – сказав Зеленський на брифінгу у Києві.

Він порадив журналістам запитати у самого Медведчука, чому питання, зокрема, повернення полонених порушується з його боку лише перед виборами.

Раніше сьогодні голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчукза за підсумками зустрічі з ватажками угруповань «ДНР» та «ЛНР» російським ЗМІ заявив, що 28 червня йому у Мінську з окупованих територій Донбасу передадуть 4 полонених. Медведчук також заявив, що «Зеленський не налаштований на мирне врегулювання ситуації на Донбасі».

За ініціативою п’ятого президента України Петра Порошенка Медведчук із 2014 року брав участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У квітні Порошенко повідомив, що доручив СБУ розглянути доцільність подальшого «використання пана Медведчука» у переговорній групі в Мінську в контексті звільнення заручників.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росієюбіля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.