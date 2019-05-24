Голова Адміністрації президента про Медведчука: не бачимо його перемовником з нашого боку

Адміністрація президента України Володимира Зеленського не бачить проросійського політика Віктора Медведчука представником Києва під час переговорів з Росією, заявив голова АП Андрій Богдан в ефірі телеканалу «1+1» 23 травня.

«Ми не бачимо його перемовником із нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого – це їхній вибір», – заявив Богдан.

Він зазначив, що Адміністрація президента наразі не спілкувалася із Медведчуком, який є кумом президента Росії Володимира Путіна і головою політради партії «Опозиційна платформа – За життя».

«Ні Володимир Зеленський, ні я, ні будь-хто з членів нашої команди з ним не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату», – сказав Богдан.

За ініціативою п’ятого президента України Петра Порошенка Медведчук із 2014 року брав участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У квітні Порошенко повідомив, що доручив СБУ розглянути доцільність подальшого «використання пана Медведчука» у переговорній групі в Мінську в контексті звільнення заручників.