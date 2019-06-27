Клімкін оприлюднив дві ноти щодо моряків – російську і українську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін оприлюднив тексти двох дипломатичних нот, якими обмінялися Україна та Росія у питанні, що стосуються звільнення утримуваних Кремлем українських військових моряків.

«Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ», – написав Клімкін на сторінці у Twiiter.

У тексті російської ноти Києву йдеться про те, що в Росії триває судовий процес, «законність і обґрунтованість якого не може бути оскаржена рішенням Міжнародного трибуналу з морського права»

В українській ноті вказується те, що утримання українських моряків і кораблів є незаконним, а виконання рішення Трибуналу є обов’язковим.

«Станом на 26 червня 2019 року Російська Федерація продовжує незаконно утримувати 3 українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів, чим грубо порушує Конвенцію ООН з морського права, в тому числі і шляхом невиконання обов’язкового рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Українська сторона вимагає від російської сторони негайно вжити всіх заходів для припинення таких міжнародно-протиправних діянь та надати гарантії їх неповторення у майбутньому», – йдеться у тексті української ноти.

Раніше сьогодні президент України Зеленський заявив, що міністр закордонних справ Павло Клімкін не говорив із ним про відповідь на ноту Росії щодо утримуваних Кремлем українських моряків. Зеленський заявив, що такі дії можуть поставити під загрозу поверення українських моряків. У відповідь Клімкін заявив, що МЗС не мало погоджувати з президентом ноту-відповідь Росії щодо моряків.

26 червня Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті після відправленої Україні 25 червня дипломатичної ноти щодо звільнення захоплених торік українських моряків заявило, що вважає реакцію Києва на цей текст спекулюванням на долі моряків.

26 червня стало відомо, що Росія таки подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну». В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії раніше вже заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.