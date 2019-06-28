У Росії оголошують остаточні обвинувачення полоненим українським морякам – адвокат

У Росії продовжують оголошувати остаточні обвинувачення військовополоненим українським морякам, повідомив керівник групи адвокатів українців Микола Полозов.

Як повідомив він у фейсбуці, Слідче управління ФСБ Росії здійснює завершальний етап слідчих дій, що пов’язаний зі збиранням і процесуальним оформленням доказів гаданої провини українців, і першим із них уже оголосили обвинувачення в остаточній редакції – за статтею російського Кримінального кодексу про «незаконний перетин державного кордону Росії, здійснений організованою групою».

Наразі таке обвинувачення оголосили військовополоненим Євгенові Семидоцькому, Юрієві Будзилу, Богданові Небилиці, Володимирові Терещенку, Андрієві Оприску, Андрієві Драчу, Андрієві Ейдеру і Сергієві Попову. Протягом наступного тижня такі ж дії будуть здійснювати і щодо решти військовополонених моряків.

Після цього, повідомив Полозов, військовополонені і їхні адвокати почнуть знайомитися з матеріалами кримінальної справи. А ще через те, що наприкінці липня збігає термін тримання їх під вартою, слідство буде знову просити суд продовжити цей термін.

«Позиція захисту лишається незмінною. Захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 року «Про поводження з військовополоненими», що підтверджено, зокрема, резолюціями ПАРЄ 2259 від 24.01.2019 р. і 2292 від 26.06.2019 р., а також доповіддю УВКПЛ ООН. Крім того, військові моряки мають імунітет відповідно до ст. 95 Конвенції ООН із морського права і відповідно до наказу Міжнародного трибуналу ООН із морського права від 25.05.2019 р. мають бути негайно звільнені», – наголосив Микола Полозов.

Як повідомляли раніше адвокати моряків, їм може загрожувати засудження до шести років позбавлення волі.

Справа зі звільненням військовополонених українських моряків стала 27 червня предметом суперечки між новим президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Клімкін оприлюднив тексти двох дипломатичних нот, якими обмінялися Україна і Росія у справі звільнення утримуваних Кремлем українських військових моряків, і заявив, що в Міністерства закордонних справ України були повноваження без узгодження із президентом скеровувати відповідь на ноту Росії щодо суду над українськими військовополоненими моряками. Так він відповів на заяву Зеленського, що голова МЗС не говорив із ним про відповідь на ноту Росії і що Клімкін «не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України».

26 червня Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті після відправленої Україні 25 червня дипломатичної ноти щодо звільнення захоплених торік українських моряків заявило, що вважає реакцію Києва на цей текст спекулюванням на долі моряків.

Тоді ж стало відомо, що Росія таки подала до Міжнародного трибуналу з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну», що настав 25 червня. В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією про надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Міжнародний трибунал із морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України і протягом місяця прозвітувати про вжиті заходи. Росія продовжує твердити, ніби трибунал не має юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

25 листопада 2018 року в Чорному морі поблизу Керченської протоки російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії» і судить їх за своїм кримінальним законодавством, всупереч міжнародному праву, за яким вони є військовополоненими.