Голова української делегації в ПАРЄ відповів Зеленському і поставив зустрічне запитання

Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв вступив у заочну дискусію з президентом України Володимиром Зеленським з питання повернення повноважень делегації Росії в ПАРЄ.

«Тут президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ? В 2014 вигнали, в 2015 вигнали вдруге, в 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків збоку Росії, в 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, в 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер», – написав Ар’єв у Facebook.

Він також поставив зустрічне запитання до президента щодо його дій для недопущення повернення російської делегації в ПАРЄ.

«Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості і інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших», – зауважив керівник української делегації в ПАРЄ.

Президент України Володимир Зеленський 27 червня заявляв, що на момент його зустрічей у Парижі та Берліні питання повернення Росії в ПАРЄ було вже вирішене. «Щодня, крім зустрічей з фрау Меркель і президентом Макроном, у мене було по сім зустрічей щодня. На кожній зустрічі я піднімав це питання з приводу повернення Росії до ПАРЄ, і, повірте мені, кожен з цих людей говорив мені: Володимире, зрозумійте, ПАРЄ – це майданчик для перемовин, така ситуація... Тобто, це рішення було вже давно», – сказав Зеленський.

«Тому якщо наші депутати звертаються до мене, що я зробив, я можу їх запитати, що вони зробили, щоб цього не сталося», – наголосив президент України.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.