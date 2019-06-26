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26 Червень 2019, Київ 21:11
Новини | Політика

ПАРЄ остаточно зняла всі санкції проти делегації Росії

Зала засідань Парламентської асамблеї Ради Європи

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Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«ПАРЄ проголосувала на користь доповіді, яка затверджує повноваження російської делегації без будь-яких погроз санкціями. 116 депутатів проголосували «за», 62 – «проти», 15 утрималися. Єдина надія тепер – Венеціанська комісія. До її рішення повернення російської делегації лишається умовним», – вказав Рікард Юзвяк у мережі Twitter.

Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

Документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та з боку російського парламенту, але обмежився закликом виконати попередні резолюції. Окремо в доповіді вказані п’ять вимог, серед яких – відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки; невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи; безумовно співпрацювати зі слідством щодо катастрофи рейсу MH17; докласти зусиль, щоби зупинити переслідування ЛГБТ у Росії та покарати порушників прав таких людей; співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.

«Злочинців залишили непокараними. Проігнорували вбитих, наплювали на поранених і скалічених, забули про постраждалих. Чужа біда не болить», – так відреагував на рішення ПАРЄ голова української делегації Володимир Ар’єв і додав, що 26 червня став його останнім днем у ПАРЄ.

«Наступна Верховна Рада вирішить сама, чи брати участь в роботі дискредитованої організації. Мені просто неймовірно шкода бачити руйнацію організації, до якої я прийшов в 2013 з надією, а тепер залишаю з глибоким розчаруванням», – додав український представник.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

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Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.​

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