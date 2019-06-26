ПАРЄ остаточно зняла всі санкції проти делегації Росії

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«ПАРЄ проголосувала на користь доповіді, яка затверджує повноваження російської делегації без будь-яких погроз санкціями. 116 депутатів проголосували «за», 62 – «проти», 15 утрималися. Єдина надія тепер – Венеціанська комісія. До її рішення повернення російської делегації лишається умовним», – вказав Рікард Юзвяк у мережі Twitter.

Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

Документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та з боку російського парламенту, але обмежився закликом виконати попередні резолюції. Окремо в доповіді вказані п’ять вимог, серед яких – відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки; невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи; безумовно співпрацювати зі слідством щодо катастрофи рейсу MH17; докласти зусиль, щоби зупинити переслідування ЛГБТ у Росії та покарати порушників прав таких людей; співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.

«Злочинців залишили непокараними. Проігнорували вбитих, наплювали на поранених і скалічених, забули про постраждалих. Чужа біда не болить», – так відреагував на рішення ПАРЄ голова української делегації Володимир Ар’єв і додав, що 26 червня став його останнім днем у ПАРЄ.

«Наступна Верховна Рада вирішить сама, чи брати участь в роботі дискредитованої організації. Мені просто неймовірно шкода бачити руйнацію організації, до якої я прийшов в 2013 з надією, а тепер залишаю з глибоким розчаруванням», – додав український представник.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.​