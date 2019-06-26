Клімкін пропонує не запрошувати спостерігачів ПАРЄ на вибори в разі повернення Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що в разі підтвердження Парламентською асамблеєю Ради Європи повноважень російської делегації Верховна Рада могла б відкликала запрошення для спостерігачів ПАРЄ на парламентські вибори в Україні.

«Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б, на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами та ПАРЄ без них – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ?», – написав Клімкін у Facebook.

За його словами, охочі можуть брати участь у складі двосторонніх місій спостереження, але «довіри до цієї асамблеї у нас більше немає».

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У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Повноваження російської делегації оскаржили. 26 червня в Парламентській асамблеї Ради Європи відбудеться голосування щодо цього питання.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.​

Київ викликав для консультацій посла України при Раді Європи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ. А п’ятий президент України Петро Порошенко пообіцяв задіяти «свої зовнішньополітичні зв’язки».

Права голосу Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи позбавили в 2014 році – після анексії Криму та підтримки бойовиків на сході України. На знак протесту Росія з січня 2015-го припинила участь у засіданнях асамблеї, а з 2017 року перестала перераховувати внески в організацію. На сьогоднішній день борг Росії перед Радою Європи становить 75 мільйонів євро.

У Москві заявили, що повернуться до своїх обов'язків і виплатять внески тільки після відновлення всіх прав.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.