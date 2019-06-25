Повернення Росії в ПАРЄ: Порошенко обіцяє задіяти «свої зовнішньополітичні зв’язки»

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, яке дозволить повернути російську делегацію, – потужний виклик Україні. Про це заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п‘ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна», – мовиться в повідомленні.

Порошенко обіцяє задіяти «свої зовнішньополітичні зв’язки, аби вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не розповсюдився далі».

Президент України Володимир Зеленський поки не коментував рішення ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні в ніч на 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації.