Брюссельський блог: Чи повернеться Росія в ПАРЄ у найближчі дні?

(Рубрика «Точка зору»)

Брюссель – 24 червня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розпочне свою літню сесію в Страсбурзі і, як очікується, буде голосувати щодо доповіді, що може повернути Росію до сесійної зали ПАРЄ після трьох років перерви. Якщо це станеться, це буде означати перший перегляд західних санкцій проти Росії, запроваджених за анексію Криму в 2014 році. Пояснюємо головні аспекти теми.

Що відбулося на цей момент?

У 2014 році ПАРЄ відреагувала на російську анексію українського Криму і підтримку нею сепаратистів на сході України – тоді російську делегацію позбавили права голосувати, росіяни не могли очолювати комітети та брати участь у роботі керівних структур і спостережних місій ПАРЄ до кінця року.

Російські делегати все ще могли виступати під час пленарних засідань, ініціювати якісь резолюції та голосувати в різних комітетах ПАРЄ.

Ці санкції були продовжені наступного року перед тим, як у 2016 році Росія вирішила, що взагалі припиняє роботу в ПАРЄ. На додаток, в останні два роки Росія не сплачувала свій річний внесок у розмірі 33 мільйонів доларів – це становить приблизно сім відсотків бюджету Ради Європи.

Але також були розмови, що Росія взагалі може вийти з Ради Європи, якщо її делегацію не поновлять в ПАРЄ у правах, і якщо росіяни не зможуть голосувати за наступного генсекретаря Ради Європи, який має змінити на посаді норвежця Торнбйорна Ягланда.

Голосування щодо поновлення Росії у правах в ПАРЄ відбудеться під час сесії, яка відбуватиметься з 24 по 28 червня.

Про що йтиметься в доповіді?

Назва доповіді, яку, як очікується, обговорюватимуть 24 червня, є такою: «Посилення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї в тому, що стосується прав та голосування». Назва доповіді є беззубою і всі 12 пунктів взагалі не говорять нічого конкретного про Росію. Але доповідь, однак, має два ключових рядки, які – в разі затвердження – не лише позбавлять ПАРЄ здатності запроваджувати санкції на кшталт російських у майбутньому, але й також відчинять двері для повернення Росії до ПАРЄ миттєво.

У першому моменті доповідь вказує, що «право членів голосувати, виступати та бути представленим в Асамблеї та її органах не повинно призупинятись чи відбиратись в контексті незгоди чи перегляду прав (делегації – ред.)».

Щодо миттєвого повернення російської делегації до ПАРЄ, доповідь каже: «Асамблея зауважує, що Комітет міністрів, маючи повагу до важливості обрання генерального секретаря, маючи повагу до важливості обрання суддів Європейського суду з прав людини, вітали б, щоб усі делегації держав-членів брали участь у наступній червневій сесії Парламентської асамблеї».

Якщо доповідь буде затверджено, російські делегати зможуть брати участь у ключових голосуваннях вже наступного дня.

Глянувши на порядок денний пленарної сесії, яка відбуватиметься з 24 по 28 червня, це справді можливо.

Доповідь буде розглянута і проголосована вже 24 червня (зазвичай такі доповіді не голосуються у перший день сесії).

На ранок 25 червня вже заплановане слухання в Асамблеї щодо розгляду та затвердження повноважень російської делегації, а 26 червня мають відбутися вибори нового генерального секретаря Ради Європи, а також суддів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

​Як імовірно розвиватимуться події?

На цьому етапі цілком імовірно, що доповідь буде затверджено і Росія поновить право голосування для своїх делегатів майже миттєво.

На зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Гельсінкі минулого місяця майже одноголосно було ухвалено декларацію, в якій говорилося, що «всі держави-члени повинні мати право брати участь на рівних» в організації, а також говорилося, що члени Ради Європи «вітали б делегації, щоб усі держави-члени мали можливість брати участь» в ПАРЄ у червні. Це розчистило шлях до підтримки процедурним комітетом ПАРЄ доповіді – в Парижі 3 червня 18 членів процедурного Комітету підтримали текст доповіді, а шестеро були проти.

Франція та Німеччина є головними двигунами змін і більшість французьких та німецьких делегатів ПАРЄ голосуватимуть за доповідь.

Головний аргумент на користь поновлення прав російської делегації є таким: краще мати Росію в ПАРЄ для діалогу, навіть якщо не в усьому є згода з багатьох питань.

Тримання Росії поза ПАРЄ, а той вихід Росії з Ради Європи, як кажуть ті, хто підтримує повернення росіян в ПАРЄ, також не дозволяє громадянам Росії подавати позови в ЄСПЛ і ще більше погіршить бюджетні справи Ради Європи.

Делегації з Грузії, України, Британії та трьох балтійських країн намагатимуться набрати достатню кількість голосів для того, аби потопити доповідь. Це вже траплялось раніше, коли піднімалось питання про повернення росіян до ПАРЄ.

Що станеться з ПАРЄ якщо Росія повернеться в червні?

Ті, хто витупає проти повернення Росії, кажуть, що це б завдало шкоди репутації ПАРЄ.

Це означало б, що Росія може повернутися до ПАРЄ не виконавши, власне, жодної умови, на яких наполягала Асамблея.

Що більш важливо, це створило б прецедент для інших країн, оскільки у майбутньому буде важче запроваджувати санкції.

Це послабило б право Асамблеї кидати виклик делегаціям із країн, які порушують міжнародні норми, і це також би могло якось легітимізувати анексію Криму якщо Росія вирішить надіслати делегата ПАРЄ від Криму – на це в ПАРЄ майже не було б здатності якось відповісти.

Однак, в більш символічному плані поновлення прав Москви голосувати в ПАРЄ може інтерпретуватися Росією як ознака, що Захід хоче «повернутися до нормального ведення справ» і може потенційно призвести до скасування й інших західних санкцій у майбутньому – хоча ознак цього наразі немає.

Рікард Юзвяк – кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі

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