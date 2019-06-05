Ар’єв: Ситуація в ПАРЄ близька до критичної

Очільник української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв назвав близькою до критичною ситуацію зі спробами повернути Росію до роботи у асамблеї.

«МЗС зробив чітку заяву про перегляд відносин з Асамблеєю у разі безумовного повернення РФ. В секретаріаті ПАРЄ пропозиції зі зміни регламенту вважають самогубчими безвідносно до Росії: після цього ПАРЄ втрачає свій сенс і силу. Я написав листа новому президенту з проханням відреагувати нарешті на цю ситуацію, коли заради політичної доцільності Німеччини і головуючої в Раді Європи Франції може бути суттєво обмежений санкційний механізм на догоду Росії, що є поганим сигналом для всього демократичного світу і є нічим іншим, як потаканням агресору. Наприкінці 30-х років минулого століття аналогічні події закінчилися погано для всієї Європи. Без винятку. Зараз історія пішла на нове коло», – написав Ар’єв у Facebook.

Він додав, що найближчим часом разом з іншими представниками делегації та союзниками України з інших країн докладатимуть зусиль щоб не допустити цього сценарію, хто протистояти йому «стає все складніше».

3 червня регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ і ускладнити процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації. Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також до національних делегацій країн-учасниць Ради Європи. Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких «Центр громадянських свобод», «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», «Крим SOS», «Кримська правозахисна група», «Медійна ініціатива за права людини».