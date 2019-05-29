У ПАРЄ заявили про провал російського розслідування вбивства Нємцова

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань і прав людини закликає Росію відновити розслідування вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова.

У спеціальній доповіді, яку підготував член литовської делегації Емануеліс Зінгеріс, йдеться про те, що правда в справі про вбивство Нємцова досі не встановлена. Зокрема, в ході розслідування не було знайдено записів із камер відеоспостереження і не були допитані деякі очевидці вбивства.

Крім цього, в ПАРЄ вказали на суперечності в показаннях основних свідків, а також на порушення в ході судового розгляду.

У ПАРЄ наголошують, що виконавці злочину навряд чи могли вбити Нємцова без прямих вказівок або схвалення з боку влади. Відповідальність за «провал розслідування» і «відсутність довіри до справи» автор доповіді ПАРЄ покладає на голову Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна і заступника генпрокурора Віктора Гриня.

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«У завдання Парламентської асамблеї Ради Європи не входить розслідування і визначення, хто вбив Бориса Нємцова. Однак очевидно, що офіційна версія, відображена у вироку, заснована на серйозних помилках розслідування і судового розгляду і не відповідає наявним доказам у багатьох фундаментальних питаннях», – йдеться в доповіді.

Опозиціонер Борис Нємцов був убитий неподалік від Кремля 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п’ятьох уродженців Чечні, ймовірних виконавців. Замовники злочину не встановлені.