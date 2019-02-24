Пам'яті Бориса Нємцова: як в Україні і Росії згадують убивство російського опозиціонера

Представники громадської організації «Інститут національної політики» разом із ветеранами бойових дій на сході України 24 лютого на Майдані Незалежності у Києві вийшли і вшанувати пам’ять російського опозиціонера Бориса Нємцова, убитого 27 лютого 2015 року у столиці Росії.

Як пояснив Радіо Свобода керівник організації «Інститут національної політики» Юрій Шуліпа, пікет вони організували тому, що Борис Нємцов був «щирим другом України».

«Борис Нємцов підтримував Україну, захищав її інтереси у середовищі російських та європейських політиків і вважав, що Україна є невід’ємною частиною Європи», – наголосив Шуліпа.

У Москві та низці інших міст Росії у неділю 24 лютого також пройшли акції пам’яті Бориса Нємцова.

У Москві в марші по Бульварному кільцю, за останніми даними, взяли участь понад 10 тисяч осіб. Такі підрахунки організації «Білий лічильник». За оцінками поліції, на акцію вийшли шість тисяч людей.

Акцію організували рух «Солідарність», партії «Парнас» і «Яблуко», фонд боротьби з корупцією та інші опозиційні організації. Серед опозиційних політиків, які беруть участь в акції, Михайло Касьянов, Володимир Рижков, Олексій Навальний, Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза.

Гасла: «Герої не вмирають», «Росія буде вільною», «Росія без Путіна».

Звучать і вимоги звільнення політв’язнів. Деякі учасники маршу також несли плакати на підтримку обміну українських політв’язнів, яких утримують у в’язницях Росії, на росіян, засуджених в Україні, а також на захист Олега Сенцова і заарештованих українських моряків.

Повідомляють, що затримано одну особу, яка намагалася пронести на марш плакат із нецензурною характеристикою Володимира Путіна.

А в російському Петербурзі проходить узгоджений мітинг на площі біля Фінляндського вокзалу. У ньому бере участь близько тисячі осіб.

Акції пам’яті Нємцова, в основному у формі пікетів, пройшли в десятках міст Росії. У низці міст влада не погодила акції, там пройшли поодинокі пікети, зокрема в Томську.

Бориса Нємцова убили кількома пострілами впритул неподалік Кремля – у центрі столиції Росії. За це убивство до тривалих термінів ув’язнення російська «феміда» засудила п’ятьох уродженців Чечні. Натомість, адвокат Ольга Михайлова, яка представляє інтереси дочки Бориса Нємцова – Жанни, 24 лютого заявила російському «Інтерфаксу», що родичам убитого опозиціонера так і не вдалося домогтися від слідства інформації про перебіг розслідування.

За словами Михайлової, слідство досі нічого не зробило, щоб знайти організаторів і замовників вбивства Нємцова.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що відомство продовжує розслідувати кримінальну справу проти оголошеного в розшук Руслана Мухудінова, якого слідчі вважають і замовником, і організатором вбивства.

За однією з версій, Бориса Нємцова убили, бо він мав намір оприлюднити документи, що свідчили про наміри Росії щодо України.