Десятки людей провели хвилину мовчання на місці вбивства Нємцова

У столиці Росії Москві десятки людей прийшли пізно ввечері 27 лютого на Великий Москворецький міст, щоб вшанувати хвилиною мовчання пам'ять опозиційного політика Бориса Нємцова. Акція відбулася рівно о 23:31, саме в цей час чотири роки тому був убитий політик.

Удень 27 лютого до місця вбивства Нємцова поклали квіти дипломатичні представники США, Нової Зеландії, Австралії, Швеції, Литви та інших країн. А в Нижньому Новгороді на будинку, в якому жив Борис Нємцов, встановили меморіальну доку з барельєфом політика.

Борис Нємцов був убитий кількома пострілами пізно ввечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п’ятьох уродженців Чечні, які були визнані винними в скоєнні злочину. Замовник вбивства не встановлений.