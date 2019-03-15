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15 Березень 2019, Київ 15:23
Новини | Суспільство

Біля посольства Росії у Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова

Міський голова Києва Віталій Кличко і донька вбитого російського опозиціонера Жанна Нємцова на відкритті скверу у Києві, 15 березня 2019 року

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У п’ятницю біля посольства Росії в Україні у Києві Відкрили сквер імені убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова, де також встановили меморіальну дошку, повідомляє сайт київської міської адміністрації.

«Борис Нємцов жорстко критикував дії Російської Федерації щодо України, засуджував анексію Криму, заявляв про присутність російських військових на Донбасі. Він був людиною, яка підтримувала і вболівала за нашу державу, яка бажала Україні успіху», – заявив на відкритті міський голова Києва Віталій Кличко.

Згідно з повідомленням, у відкритті скверу імені її батька взяла участь і Жанна Нємцова.

Жанна Нємцова, донька російського опозиціонера, засновниця Фонду імені Бориса Нємцова, повідомила, що вигляд меморіальної дошки та ідея розташування належать фонду, макет пам’ятної дошки розробили російські архітектори.

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15 листопада 2018 року Київрада присвоїла скверу на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту у Києві ім’я Бориса Нємцова.

Торік вулицю імені Бориса Нємцова відкрили у Вашингтоні, теж біля російського посольства. Згодом перед посольством Росії з’явився сквер імені Бориса Нємцова і у Вільнюсі.

Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно увечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п’ятьох уродженців Чечні, яких визнали винними в скоєнні злочину. Замовник вбивства не встановлений.

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