У Вашингтоні з’явилася адреса Boris Nemtsov Plaza

У третю річницю вбивства Бориса Нємцова адреса з іменем російського опозиціонера офіційно з’явилася у столиці США Вашингтоні. Ініціативу назвати частину Вісконсин-авеню перед посольством Росії у США, висунуту в 2016 році сенатором-республіканцем від Флориди Марком Рубіо, схвалила міська рада Вашингтона на початку січня цього року.

У церемонії взяли участь дочка вбитого політика Жанна Нємцова, його соратник, заступник голови руху «Відкрита Росія» Володимир Кара-Мурза, а також Марко Рубіо, співголова Гельсінської комісії США сенатор Роджер Вікер та інші офіційні особи США.

У Кремлі не зробили офіційної заяви до роковин убивства Нємцова, як і не коментували сьогоднішню подію щодо назви його іменем адреси перед російським посольством.

У столиці Росії Москві 27 лютого люди упродовж дня несли квіти до Великого Москворецького мосту неподалік Кремля, де три роки тому пострілами в спину був убитий Борис Нємцов.

У треті роковини вбивства політика США закликали російську владу зробити все, щоб причетні до вбивства, включаючи організаторів і замовників злочину, були притягнуті до відповідальності.