У столиці США у третю річницю вбивства Бориса Нємцова з'явилася площа, названа ім’ям російського опозиціонера. Ініціативу такого найменування ділянки Вісконсін-авеню перед російським посольством, висунуту в 2016 році сенатором-республіканцем від Флориди Марком Рубіо, схвалила міська рада Вашингтона на початку січня цього року. У церемонії найменування площі взяли участь дочка вбитого політика Жанна Нємцова, його соратник, заступник голови руху «Відкрита Росія» Володимир Кара-Мурза, а також сенатор Марко Рубіо, голова Гельсінської комісії США, сенатор Роджер Уікер та інші офіційні особи США. (Відео Reuters)