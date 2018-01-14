У Москві знову відбувся напад на меморіал на місці вбивства Нємцова

У столиці Росії Москві 14 січня невідомий чоловік, який приїхав на чорному джипі, став знищувати квіти і портрети, встановлені на Великому Москворецькому мосту на місці, де 2015 року був убитий російський політик Борис Нємцов. Про це у Twitter повідомила член руху «Солідарність» Надія Мітюшкіна.

За її словами, волонтери, які чергували на мосту, встигли сфотографувати машину і номери реєстрації автомобіля, в якому приїхав нападник, перш ніж той зник. Подана заява до поліції. Це вже не перший напад на меморіал з початку року.

Меморіал на місці вбивства в центрі Москви опозиційного політика Бориса Нємцова стихійно виник на наступний день після трагедії. Відтоді на мосту чергують активісти, які прагнуть зберегти від вандалів портрети і квіти.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до Москви 22 грудня 2017 року поклав квіти на місці вбивства Бориса Нємцова. Міністр виклав у Twitter фото біля народного меморіалу та підписав публікацію словами: «Правосуддя має здійснитися».

Колишній віце-прем’єр Росії і критик Володимира Путіна Борис Нємцов був убитий у Москві 27 лютого 2015 року. Замовника вбивства досі не знайшли. Убивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.