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07 Грудень 2017, Київ 08:24
Новини | Міжнародні

США: у Вашингтоні може з’явитися площа Бориса Нємцова

Москворецький міст біля Кремля, де був убитий Борис Нємцов

Міська рада Вашингтона розглядає законопроект про перейменування площі перед посольством Росії ім’ям вбитого лідера російської опозиції Бориса Нємцова.

«Ми нікого ні в чому не звинувачуємо і нікому не намагаємося дошкулити. Це просто данина пам’яті нашому великому співвітчизнику», – заявив в середу на громадських слуханнях в міськраді Вашингтона багаторічний соратник Нємцова і член ініціативної групи за перейменування площі Володимир Кара-Мурза-молодший.

На слуханнях також виступила донька вбитого політика Жанна Нємцова, журналіст Карина Орлова і кілька представників громадських організацій.

Промовці і головуючий на засіданні голова міськради Філ Мендельсон зазначили, що ця ініціатива не є політичною акцією, спрямованою проти російської влади, а символічним визнанням заслуг Бориса Нємцова в боротьбі за демократичну Росію.

Колишній віце-прем’єр Росії і критик Володимира Путіна Борис Нємцов був убитий в Москві 27 лютого 2015 року. Його вбивство викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.

Раніше схожий законопроект про перейменування площі перед російським посольством у Вашингтоні вніс до Сенату США республіканець Марко Рубіо.

Наявність у Вашингтона статусу федерального округу дає Конгресу більш прямий контроль над деякими аспектами управління містом. Але цей законопроект у Сенаті «пробуксовував» і активісти звернулися до міської ради щодо його швидкого розгляду. Очікується, що міська рада Вашингтона проведе в найближчі тижні ще одне слухання з цього приводу. Офіційне голосування може відбутися вже на початку 2018 року.

Раніше представник МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала ініціативу, звинувативши законодавців США в «маніпулюванні» ім’ям убитого політика.

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