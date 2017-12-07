США: у Вашингтоні може з’явитися площа Бориса Нємцова

Міська рада Вашингтона розглядає законопроект про перейменування площі перед посольством Росії ім’ям вбитого лідера російської опозиції Бориса Нємцова.

«Ми нікого ні в чому не звинувачуємо і нікому не намагаємося дошкулити. Це просто данина пам’яті нашому великому співвітчизнику», – заявив в середу на громадських слуханнях в міськраді Вашингтона багаторічний соратник Нємцова і член ініціативної групи за перейменування площі Володимир Кара-Мурза-молодший.

На слуханнях також виступила донька вбитого політика Жанна Нємцова, журналіст Карина Орлова і кілька представників громадських організацій.

Промовці і головуючий на засіданні голова міськради Філ Мендельсон зазначили, що ця ініціатива не є політичною акцією, спрямованою проти російської влади, а символічним визнанням заслуг Бориса Нємцова в боротьбі за демократичну Росію.

Колишній віце-прем’єр Росії і критик Володимира Путіна Борис Нємцов був убитий в Москві 27 лютого 2015 року. Його вбивство викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.

Раніше схожий законопроект про перейменування площі перед російським посольством у Вашингтоні вніс до Сенату США республіканець Марко Рубіо.

Наявність у Вашингтона статусу федерального округу дає Конгресу більш прямий контроль над деякими аспектами управління містом. Але цей законопроект у Сенаті «пробуксовував» і активісти звернулися до міської ради щодо його швидкого розгляду. Очікується, що міська рада Вашингтона проведе в найближчі тижні ще одне слухання з цього приводу. Офіційне голосування може відбутися вже на початку 2018 року.

Раніше представник МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала ініціативу, звинувативши законодавців США в «маніпулюванні» ім’ям убитого політика.