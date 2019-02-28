До Конгресу США внесли резолюцію про санкції за вбивство Нємцова

Голова комітету з міжнародних справ Палати представників США демократ Еліот Енгель і сенатор-республіканець Майкл Маккол внесли на розгляд Конгресу резолюцію про санкції за вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

На думку авторів документа, російська влада приховує подробиці злочину. Вони закликали Білий дім провести міжнародне розслідування вбивства і запровадити суворі санкції щодо людей, причетних до загибелі Нємцова.

Представляючи резолюцію, Еліот Енгель заявив, що в Нємцова було бачення демократичної і вільної Росії. Тепер він поповнив довгий список журналістів, громадських активістів і політичних опонентів влади, «убитих поплічниками Путіна в їх прагненні змусити замовкнути всіх критиків Кремля», заявив Енгель.

Резолюцію внесли в четверту річницю з дня вбивства Бориса Нємцова, 27 лютого. Документ не має юридичної сили і носить рекомендаційний характер.

Напередодні Конгрес США опублікував законопроект про нові санкції щодо Росії. Один з пунктів документа зобов’язує Білий дім підготувати доповідь про вбивство Нємцова.

Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно увечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п’ятьох уродженців Чечні, яких визнали винними в скоєнні злочину. Замовник вбивства не встановлений.

У Москві й кількох інших російських містах пройшли акції в пам’ять про Бориса Нємцова.