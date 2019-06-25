Українська делегація протестуватиме проти повернення Росії в ПАРЄ і може залишити сесію – депутати

Учасники української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи заявляють, що відстоюватимуть свою позицію й оскаржуватимуть повернення делегації Росії в ПАРЄ, і не виключають можливості залишити сесію ПАРЄ, якщо російська делегація буде відновлена у своїх правах.

«Уже сьогодні росіяни подадуть свої повноваження на затвердження Асамблеєю. Ми їх оскаржимо. Але знаючи настрій Комітету міністрів Ради Європи і керівництва ПАРЄ, можна припустити, що росіяни відіб’ються. Тому моя думка про те, що мені немає чого робити в одному залі з нечистю, в якої руки по лікоть в українській крові, залишається незмінною», – написав у Facebook позафракційний народний депутат Борислав Береза.

Депутат від БПП Марія Іонова в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Радіо Крим.Реалії» заявила, що українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членам російської делегації на засіданні ПАРЄ 25 червня.

Вона нагадала, що шість із 11 депутатів із російської делегації перебувають під міжнародними санкціями через голосування за введення військ в Україну.

«Ми будемо відстоювати свою позицію до кінця. Ми будемо протестувати. Як тільки російська делегація буде відновлена в своїх правах, нам брати участь, бути в одному залі з людьми, шість з 11 яких голосували за введення військ в Україну… Я думаю, що сьогодні після того, як українська делегація вичерпає всі свої можливості захисту, згідно зі статутом і регламенту ПАРЄ, ми обов’язково будемо ухвалювати рішення делегації. Це будуть скоординовані дії, про них повідомить голова нашої делегації», – сказала Іонова.

Вона назвала вчорашнє голосування в ПАРЄ «повільним самогубством» організації.

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні в ніч на 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.

Проект цієї резолюції регламентний комітет ПАРЄ ухвалив 3 червня. Розгляд поправок до документа, запропонованих членами української делегації та їхніми союзниками, розпочався близько 20:00 24 червня і тривав майже шість годин.

Доповідачкою з цього питання була бельгійка Петра де Суттер, головувала на засіданні президентка ПАРЄ, швейцарка Ліліан Морі-Паск’є.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель раніше заявляла, що відновлення в правах делегації Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи можливе лише за певних умов.

«Що стосується повернення Росії в Раду Європи, у нас були різні думки. Ми мали зважити дві речі. Це, по-перше, порушення міжнародних прав стосовно України. Це проблема, яку не можна залишити поза увагою міжнародного співтовариства. Але для повернення Росії треба виконати певні умови, це не буде виконано за будь-яку ціну», – сказала Меркель на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Берліні минулого тижня.

17 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна хоче уникнути повного виходу Росії з Ради Європи. Натомість п​резидент України Володимир Зеленський заявив у Парижі, що у Парламентської асамблеї Ради Європи немає підстав для повернення російської делегації.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації.