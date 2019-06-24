Тереза Мей підтримала повернення Росії права голосу в ПАРЄ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ. Мей заявила у виступі в Палаті громад, що збереження російського представництва в Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини. Відео виступу у мережі Twitter оприлюднило посольство України у Великій Британії.

Мей відповідала на запитання, чи не турбує її повернення російській делегації права голосу в той час, коли Росія продовжує окупацію Криму, а громадянам цієї країни минулого тижня висунули підозри у справі про збиття MH17.

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму Росією», – вказала Мей, але додала, що членство Росії в Раді Європи необхідно зберегти.

«Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини», – заявила голова британського уряду.

Посольство України у відповідь на заяву Терези Мей вказало, що Росія має поважати європейські цінності та міжнародне право перед тим, як повертатися до ПАРЄ. «Повернення Росії до ПАРЄ, на жаль, не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права», – наголошує українське посольство.

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Раніше українські делегати повідомляли, що просили регламентний комітет ПАРЄ відсторонити президенту організації Ліліан Морі-Паск’є від ведення сесії за порушення регламенту.

У Страсбурзі 24 червня відкрилася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.