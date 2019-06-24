У ПАРЄ відмовилися від дебатів щодо MH17 і «російського шантажу»

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували проти проведення 24 червня дебатів щодо відповідальності Росії за несплату внесків і про зобов’язання притягнути до відповідальності винних у збитті літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.

Як повідомляє ПАРЄ у Twitter, асамблея відмовилася провести термінові дебати на теми: «Завершити російський шантаж: Росія має понести відповідальність за неплатежі» і «Зобов’язання усіх держав-членів притягнути до відповідальності тих, хто збив MH17 17 липня 2014 року».

Літня сесія ПАРЄ, що відкривається 24 червня у Страсбурзі, триватиме до 28 червня 2019 року.

На цій сесії можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

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Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.