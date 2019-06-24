«Запах реваншу». Ірина Геращенко назвала президентку ПАРЄ «новим Аґрамунтом у спідниці»

Віце-спікер Верховної Ради України, член делегації українського парламенту у ПАРЄ Ірина Геращенко назвала президентку асамблеї Ліліан Морі-Паск’є «новим Аґрамунтом у спідниці», натякаючи на спроби попереднього президента повернути російську делегацію до співпраці в рамках Ради Європи.

«Рекордна присутність членів ПАРЄ в залі. Українська делегація, разом з британцями і грузинами розпочинають боротьбу проти повернення російської делегації. Президент ПАРЄ поводиться ганебно. Новий Аґрамунт у спідниці. Відверто підігруючи росіянам, які поки що блукають під ПАРЄ, очікуючи, що лобісти заведуть їх за ручку й розвалять сам фундамент цієї інституції. Зала, європейці, відверто підігрують російському лобі. Запах реваншу. Не лише в Україні, але й в цих стінах. Дуже і дуже сильний запах реваншу», – написала вона у Facebook.

У свою чергу голова делегації України у ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив про порушення президенткою регламенту під час сьогоднішніх голосувань.

«У зв’язку з напругою в ПАРЄ перенесли святкування 70-річчя Ради Європи на осінь. При цьому президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є щойно припустилася грубого порушення регламенту: свавільно змінила порядок денний, коли голосування показало що не було достатньо голосів (2/3 від присутніх). Такого відвертого нахабства я не пам'ятаю за всі 6,5 років роботи ПАРЄ. Мало того, Паск’є все визнала після того, як я взяв слово і вказав їй на це порушення, але... відмовилася виправляти неправомірні дії!» – зазначив Ар’єв.

Він додав, делегація звернулася до регламентного комітету з вимогою до Морі-Паск’є усунутися від ведення сесії «через зафіксований факт нехтування голосуванням делегатів до комітетських висновків». «І от зараз побачимо, як європейські принципи діють тоді, коли сильно кортить застосувати політичну доцільність», – наголосив Ар’єв.

​Член української делегації Георгій Логвинський повідомив, що делегація спільно з правозахисниками подала 226 правок до резолюції, яка може повернути Росію до ПАРЄ.

«Мінімальний термін розгляду – годин шість. Це напевно поламає плани Росії і їх провідників. Далі буде боротьба за кожне слово, яке може призвести до зовсім протилежного для росіян результату, і явно змінює ситуацію», – заявив Логвинський.

У Страсбурзі 24 червня відкривається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.