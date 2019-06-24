Нідерландський фонд MH17 закликає не повертати Росію в ПАРЄ

Нідерландський фонд допомоги родичам жертв катастрофи малайзійського «Боїнга» над Донбасом попросив не повертати Росію в Парламентську асамблею Ради Європи.

У листі, направленому в ПАРЄ, керівництво фонду висловлює стурбованість перспективами повернення Росії до цієї європейської організації і просить висунути Москві ряд умов для цього, повідомляє нідерландське видання Telegraaf.

Керівник фонду Піт Плоег закликає ПАРЄ зажадати від Росії «твердих і явних гарантій» беззастережного співробітництва зі слідством, а також судового переслідування щодо осіб, підозрюваних в аварії рейсу MH17.

У Страсбурзі 24 червня відкривається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.​

Прокуратура Нідерландів 19 червня висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, який воював на боці проросійського угруповання «ДНР». У міжнародний розшук будуть оголошені колишній командувач бойовиків Ігор Гіркін, його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Слідство вважає, що вони несуть відповідальність за організацію доправлення зенітно-ракетного комплексу «Бук» на контрольовану бойовиками територію.

МЗС Росії заявило, що слідство намагається дискредитувати країну в очах світової спільноти. Гіркін і Дубинський звинувачення на свою адресу відкидають, позиція інших обвинувачених невідома.

Літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17, упав на території, контрольованій угрупованням «ДНР», 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, що перебували на борту. Серед них 193 голландці, 43 малайзійці, 27 австралійців і четверо бельгійців.