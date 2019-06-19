«Абсолютно голослівні звинувачення»: офіційна реакція Росії на заяви JIT у справі MH17

Міністерство закордонних справ Росії виступило з критикою заяв, зроблених 19 червня в Нідерландах представниками Спільної слідчої групи (JIT), що розслідує катастрофу «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 17 липня 2014 року.

«Укотре на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації в очах міжнародної громадськості», – йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства.

МЗС Росії вважає, що на прес-конференції міжнародної слідчої групи в Нідерландах «не було продемонстровано жодного конкретного доказу» причетності Росії до загибелі літака. Україну російська сторона звинувачує в підробленні доказів. Твердження про «нібито причетність російських військовослужбовців до катастрофи» «не можуть викликати нічого, крім жалю», вказує МЗС Росії.

Представники Спільної слідчої групи на прес-конференції 19 червня назвали імена чотирьох підозрюваних. Це – Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлков»), Сергій Дубинський (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф»), Леонід Харченко.

Ці ж імена були в переліку тих, кого назвали автори розслідування проекту Bellingcat.

«Прокурорська служба звинувачує цих чотирьох у тому, що їхні дії призвели до того, що було збито рейс MH-17. Є підозра, що вони тісно співпрацювали, щоб отримати пускову установку і збити літак. Тому їх можна вважати підозрюваними», – сказав представник ССГ.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, оскільки їхніх громадян було найбільше серед загиблих.

Перше з розслідувань – технічне, провела Рада розслідувань у справах безпеки Нідерландів. Воно встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу.

Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку, пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії. Установка була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття авіалайнера, її знову повернули назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.