«Стрєлков», «Хмурий», «Гюрза», «Крот»: вони перші, кого офіційно підозрюють у збитті «Боїнга» рейсу MH17

Ігор Гіркін («Стрєлков»), Сергій Дубінський («Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза»), Леонід Харченко («Крот») – ці люди, згідно з розслідуванням міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), є офіційними підозрюваними у збитті малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17, яке сталося 17 липня 2014 року у небі над непідконтрольною частиною Донбасу. Кримінальні підозри причетним до катастрофи оголосять одразу після оприлюднення їхніх імен.

Спільна слідча група під час оголошення 19 червня нових результатів розслідування назвала імена чотирьох підозрюваних, дії яких призвели до збиття пасажирського авіалайнера, внаслідок чого загинуло 298 осіб. Серед них троє росіян Ігор Гіркін («Стрєлков»), Сергій Дубінський («Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза») та українець Леонід Харченко («Крот»). Спочатку цю інформацію повідомили родинам загиблих в авіакатастрофі, а згодом – громадськості.

За даними міжнародних розслідувачів, усі підозрювані на момент збиття МН17 перебували на сході України, де могли відіграти важливу роль у трагедії. Наразі, за даними слідства, росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов перебувають у Росії, а українець Леонід Харченко продовжує перебувати на непідконтрольній Києву частині Донбасу.

Хто вони?

Як наголосив генпрокурор Нідерландів, не усі названі підозрювані брали безпосередню участь у боях, «але вони відігравали важливу організаційну роль як особи, що фактично здійснили збиття літака».

Ігор Гіркін («Стрєлков»)

Слідство встановило, що на момент збиття пасажирського літака МН17 Ігор Гіркін був так званим «міністром оборони» угруповання «ДНР» та відповідав за територію, через яку пролягав маршрут «Бука» з Росії на територію України. Він також перебував на постійному контакті з владою Росії, наголошують слідчі.

Сергій Дубінський («Хмурий»)

Російський генерал-майор Сергій Дубинський, який на момент збиття «Боїнга» продовжував служити у лавах російської армії, за версією слідства, координував пересування ракетного комплексу в день катастрофи на Донбас і його відправку в зворотному напрямку до Росії. Він теж регулярно перебував на контакті з російською владою.

Олег Пулатов («Гюрза»)

Олег Пулатов на момент збиття літака рейсу МН17 був помічником Сергія Дубінського та командував 2-м відділом «ГРУ ДНР». Пулатов – колишній підполковник російських ВДВ, який, за версією слідства, брав участь в охороні ракетного комплексу «Бук» на контрольованій російськими гібридними силами частині Донбасу.

Леонід Харченко («Крот»)

Українець Леонід Харченко, за даними слідства, до війни на Донбасі не мав військового минулого. Однак на час трагедії був у лавах так званої «самооборони» угруповання «ДНР», тому перебував під контролем свого керівника Сергія Дубінського. Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв докласти максимальних зусиль до арешту Харченка, який перебуває на нині непідконтрольній Києву частині Донбасу.

Українські правоохоронні органи обвинувачують Леоніда Харченка у тероризмі, він вже кілька років перебуває у розшуку. Міжнародні розслідувачі передбачають, що Харченко був присутній безпосередньо на місці пуску ракети під Первомайським і брав участь в евакуації установки в Росію після збиття пасажирського літака.

Очікувано, ім'я українського полковника Івана Без'язикова не пролунало серед підозрюваних до збиття пасажирського літака. Напередодні в українських ЗМІ широко розповсюджувалася інформаційна хвиля, начебто Без'язиков буде серед офіційно підозрюваних. За версією української прокуратури у полоні російських гібридних сил, до якого Без'язиков потрапив через місяць після збиття МН17, пішов на співпрацю з бойовиками. Таким чином, за версією слідства, він став заступником начальника відділу «військової розвідки» угруповання «ДНР» Сергія Дубінського («Хмурого»), який і є серед офіційно підозрюваних за версією Спільної слідчої групи.

Це тільки початок

Спочатку, за даними слідчої групи, близько 100 осіб вважалися такими, що могли бути причетні до транспортування «Бука». Однак згодом коло підозрюваних зменшилось, повідомив генеральний прокурор поліції Нідерландів. Як заявила напередодні заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, після оголошення Спільною слідчою групою перших чотирьох імен підозрюваних кількість причетних збільшиться.

Як повідомив під час презентації результатів розслідування нідерландський генпрокурор Фред Вестербек, поки що підозра оголошена тільки щодо названих чотирьох осіб, згодом кількість таких осіб буде розширена.

«​Будемо звертатися до влади Російської Федерації, щоб дала інформацію, а також висловилася щодо імен підозрюваних. Звертатимемось і до України щодо підозрюваного українця. Ми не будемо запрошувати екстрадицію, адже це неможливо за законодавством цих країн. Але проситимемо їх про співробітництво», – зазначив Вестербек​. Він також додав, що судовий процес розпочнуть незалежно від того, чи будуть на ньому присутні підозрювані, чи ні.

Водночас, 19 червня дослідницька група Bellingcat повідомила, що ідентифікувала ширше коло причетних до катастрофи малайзійського «Боїнга-777» у небі над Донбасі у 2014 році.

Окрім офіційно оголошених чотирьох імен, у звіті дослідників також називаються Едуард Гільязов (позивний «Рязань»), група Безлера і сам Ігор Безлер (прізвисько «Бєс»), Сергій Поваляєв (позивний «Боцман»), Валерій Стельмах («Найомнік» і «Батя»), Ігор Українець (позивний «Міньор»), «Батальйон Восток», Олександр Ходаковський (позивний «Скіф»), Олександр Семенов (прізвисько «Сан Санич»).

Крім планованих кримінальних справ проти конкретних підозрюваних у збитті літака, Нідерланди й Австралія далі працюють над тим, щоб висунути окрему судову претензію за знищення авіалайнера проти Росії як держави. Ці дві країни раніше виступили з заявою, що офіційно звинувачують Росію у збитті літака.

​Суд розпочнеться у березні 2020 року

Міжнародна Спільна слідча група – це орган розслідування, що працює в Нідерландах, громадян яких було найбільше у збитому літаку – 193. У групі, окрім нідерландців, працюють представники Бельгії, Австралії і Малайзії, що теж втратили в ньому своїх громадян, і України, на території якої був здійснений напад на літак. Нідерланди представляє генеральний прокурор цієї країни Фред Вестербек, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен. Україну під час презентації результатів представляв генеральний прокурор Юрій Луценко.

У попередніх звітах Спільна слідча група вже повідомляла про результати свого розслідування щодо походження ракетного комплексу «Бук», з якого і було здійснено збиття пасажирського авіалайнера.

«Після всебічного порівняльного аналізу цілої низки зенітно-ракетних комплексів «Бук», слідча група прийшла висновку, що ЗРК «Бук», який збив «Боїнг» рейсу MH17 належав 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що дислокується в районі міста Курськ Російської Федерації. 53-я бригада є підрозділом російських збройних сил», – зауважив ще у 2018 році керівник центрального слідчого відділення поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен.

Наразі завершуються кримінальні процедури, необхідні для передачі справи до суду, що заплановано на грудень 2019 року. Очікується, що процес розпочнеться 9 березня 2020 року та відбуватиметься в судовому комплексі «Схіпгол» (Schiphol), що розташований у 50 кілометрах від Гааги. Він може вмістити близько тисячі осіб – учасників процесу, родичів загиблих, представників ЗМІ.