JIT назве підозрюваними у справі МН17 найвище керівництво Росії – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що після оголошення Спільною слідчою групою (JIT) підозр першим чотирьом особам у справі про загибель рейсу МН17 наступними підозрюваними стануть причетні до злочину російські військовослужбовці від солдата до генерала, а також найвище військове та політичне керівництво Російської Федерації.

«З оприлюднених сьогодні розмов між підозрюваними стає зрозуміло, що наступними підозрюваними будуть особи від солдатів, полковників, генералів, до найвищого військового і політичного керівництва Російської Федерації», – сказав Луценко 19 червня в Утрехті (Нідерланди) після прес-конференції представників міжнародного розслідування.

Представники Спільної слідчої групи на прес-коніференції 19 червня назвали імена чотирьох підозрюваних. Це – Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлков»), Сергій Дубинський (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф»), Леонід Харченко.

Ці ж імена були в переліку тих, кого назвали автори розслідування проекту Bellingcat.

«Прокурорська служба звинувачує цих чотирьох у тому, що їхні дії призвели до того, що було збито рейс MH-17. Є підозра, що вони тісно співпрацювали, щоб отримати пускову установку і збити літак. Тому їх можна вважати підозрюваними», – сказав представник ССГ.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, оскільки їхніх громадян було найбільше серед загиблих.

Перше з розслідувань – технічне, провела Рада розслідувань у справах безпеки Нідерландів. Воно встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу.

Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку, пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії. Установка була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття авіалайнера, її знову повернули назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.