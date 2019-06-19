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19 Червень 2019, Київ 16:47
Новини | Політика

«І коментувати не треба»: Клімкін про висновки слідчої групи щодо MH17

Міністр закордонних справ Павло Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на презентацію висновків спільної слідчої групи щодо збиття літака «Боїнг-777» влітку 2014 року на Донбасі.

Втім, на думку очільника МЗС, заяви слідчої групи додаткових коментарів не потребують.

«Оголошення об'єднаної слідчої групи і коментувати не треба. Розслідування чітко вказує на те, хто скоїв злочин, хто та звідки керував», – заявив Клімкін.

Він висловив впевненість у тому, що винні у збитті літака будуть покарані.

19 червня Спільна слідча група в Нідерландах представила нові висновки щодо збиття літака «Малайзійських авіаліній» в липні 2014 року над Донбасом. За даними слідчих, до збиття причетні громадяни Росії Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, оскільки їхніх громадян було найбільше серед загиблих.

Перше з розслідувань – технічне, провела Рада розслідувань у справах безпеки Нідерландів. Воно встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу.

Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку, пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії. Установка була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття авіалайнера, її знову повернули назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.

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